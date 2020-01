Le probabili formazioni di Inter-Atalanta: torna Godin in difesa

19^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il mercato impazza e questo condizionerà di certo le scelte degli allenatori di Serie A in vista dell'ultimo turno del girone di andata, dove potrebbero arrivare anche diversi esordi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 19° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Inter-Atalanta, sfida delle 20.45 di sabato, che verrà trasmessa da DAZN:

COME ARRIVA L'INTER - Inter ancora alle prese con infortuni (Daniele D’Ambrosio) e squalifiche (Milan Skriniar e Nicolò Barella) in vista della sfida contro l'Atalanta a San Siro. Formazione quindi quasi obbligata con Handanovic tra i pali coperto dalla linea di difesa a tre: torna Diego Godin dopo tre panchine, poi Stefan de Vrij e nuovamente Alessandro Bastoni. Vero che per Vecino non è nulla di grave, ma contro la Dea dal primo minuto andrà Stefano Sensi, al fianco di Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. Ai lati confermati Candreva e Biraghi. Tandem d'attacco intoccabile formato da Lukaku e Lautaro Martinez.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasperini potrebbe effettuare qualche cambio rispetto al match con il Parma, dove ad esempio Pasalic è rimasto a riposo. Gollini, Toloi, Palomino e Djimsiti andranno a comporre il pacchetto arretrato, mentre bisognerà capire la posizione dell'ex Chelsea: al momento si va verso il croato trequartista con Gomez, a supporto di Ilicic. In questo caso ci saranno De Roon e Freuler in mediana, con Castagne e Gosens sulle corsie esterne. Se Pasalic verrà arretrato spazio a Muriel, Zapata potrebbe partire dalla panchina.