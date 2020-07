Le probabili formazioni di Juve-Lazio: Douglas Costa o Cuadrado nel tridente. Rientra Bastos

Torna in campo la Serie A con la trentaquattresima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Lazio (in programma lunedì 20 alle ore 21.45, diretta Sky):

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Senza Bernardeschi (squalificato), Sarri è alla ricerca di una soluzione in attacco: Douglas Costa dal primo minuto o Cuadrado alto. In difesa, invece, Bonucci titolare con De Ligt. Szczesny tra i pali; linea a quattro con Danilo e Alex Sandro terzini e De Ligt e Bonucci centrali. A centrocampo, Rabiot dovrebbe tornare dal 1' con Pjanic e Bentancur. Insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala, per adesso favorito Cuadrado ma se giocasse Douglas Costa il colombiano sarebbe arretrato terzino, escludendo dall'inizio Danilo.

COME ARRIVA LA LAZIO - Lo 0-0 di Udine ha interrotto la negativa serie di tre sconfitte consecutive per la Lazio. Ieri è tornato in gruppo Bastos e il suo è un rientro prezioso vista l'emergenza della difesa con Radu out per infortunio al polpaccio e Patric squalificato (tornerà giovedì col Cagliari). Oggi via alle prime prove tattiche: detto della difesa, le scelte sembrano obbligate con il solo ballottaggio tra Parolo e Catadi per fare da play tra Luis Alberto e Milinkovic. Indisponibili i soliti Leiva, Marusic, Correa, Lulic e Raul Moro.