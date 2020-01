Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari: Dybala nel tridente

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ritorno di Ibra, il rinnovato Genoa di Nicola, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta: questi i temi di interesse principali del 18° turno di Serie A, che si sposta di un giorno, sviluppandosi tra domenica pomeriggio e lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Juventus-Cagliari, sfida delle 15.00 di lunedì che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Nel 4-3-1-2 di Sarri dovrebbe trovar spazio il tridente pesante, con Dybala alle spalle di Higuain e Cristiano Ronaldo. A centrocampo Rabiot in vantaggio su Ramsey per la sostituzione di Bentancur, con Matuidi e Pjanic certi del posto. In difesa Cuadrado e Alex Sandro sono in vantaggio su De Sciglio e Danilo, mentre De Ligt dovrebbe ritrovare il posto da titolare al fianco di Bonucci, davanti a Szczesny, tornato a disposizione dopo il problema fisico accusato prima di Natale.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Nel Cagliari che affronterà la Juventus capolista il ballottaggio principale è tra il giovane Walukiewicz e Cacciatore per il posto di centrale destro insieme a Klavan, con Faragò pronto a fare il terzino qualora Maran propendesse per l’ex Chievo. Per il resto pochi dubbi: Olsen tornerà tra i pali, con Nandez e Rog ai lati di Cigarini a centrocampo. Davanti il solito tridente, con Nainggolan a ispirare Joao Pedro e Simeone.