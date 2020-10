Le probabili formazioni di Juventus-Hellas Verona: rebus Dybala, Berna dal 1'

vedi letture

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali, non sarà facile per nessuno, ma la Juventus non può permettersi altri passi falsi dopo i pari contro Roma e Crotone: di fronte ci sarà un Hellas Verona ansioso di continuare a raccogliere punti. Di seguito le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Agli assenti di lunga data per problemi fisici Ronaldo, De Ligt, Alex Sandro, McKennie si è aggiunto anche Giorgio Chiellini. Tour de force in difesa per Demiral, Bonucci e Danilo, unici a disposizione considerato che Pirlo non può attingere dalle giovanili (in isolamento). In porta torna Szczesny anche in campionato. Il dubbio principale riguarda Paulo Dybala, ma l'argentino potrebbe partire ancora dalla panchina e subentrare a gara in corso: spazio dunque a Ramsey a supporto di Kulusevski e Morata. Squalificato Chiesa dopo l’espulsione a Crotone ballottaggio sull’out mancino fra Bernardeschi, favorito, e Frabotta; confermato Cuadrado a destra. Nuova occasione da titolare per Arthur in mezzo al campo: al suo fianco possibile turno di riposo per Bentancur con spazio dal primo minuto per Rabiot.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Magnani recupera, ma è ancora lontano dalla migliore condizione. In difesa si va dunque verso la conferma del terzetto che ha convinto contro il Genoa, vale a dire quello composto da Ceccherini, Lovato ed Empereur. Faraoni e Lazovic a tutta fascia, mentre in mediana potrebbe esserci Ilic a duettare con Vieira, considerato il protrarsi dell'assenza di Miguel Veloso. Colley è un'opzione per la trequarti, insieme a lui dovrebbe esserci Tameze. Favilli scivola nelle gerarchie per Torino: può spuntarla Di Carmine, attenzione poi all'ipotesi Kalinic, anche se al momento sembra più plausibile possa entrare a partita in corso.