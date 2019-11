Le probabili formazioni di Juventus-Milan: Pioli tentato dalla difesa a tre

12^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la quarta giornata di coppe internazionali e alla vigilia della terza pausa per le nazionali della stagione, la Serie A vive il suo 12° turno: si comincia stasera col derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, inevitabile conclusione domenica sera, quando all'Allianz Stadium di Torino arriverà il Milan di Pioli. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Milan (diretta tv a partire dalle 20.45 di domenica su Sky) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - L'undici titolare di Sarri potrebbe venir fuori dalla formazione che ha chiuso il match con la Lokomotiv Mosca, specie in avanti. Buffon potrebbe sostituire Szczesny; in difesa Cuadrado potrebbe riprendere il suo posto sulla fascia destra mentre Alex Sandro dovrebbe essere confermato a sinistra. De Ligt in dubbio: se non dovesse recuperare, ballottaggio tra Rugani e Demiral, con il secondo stavolta favorito, ma non escluso un turno di riposo per Bonucci, che le ha giocate tutte fino a questo momento. A centrocampo favoriti Emre Can, Bentancur e Matuidi. In avanti, nel caso di assenza di Ronaldo, spazio a Dybala, Higuain e Douglas Costa.

COME ARRIVA IL MILAN - Stefano Pioli cambia: nell'allenamento di ieri, testata una inedita difesa a tre, con Rodriguez, Romagnoli e Duarte nel terzetto, e Conti e Theo Hernandez larghi a centrocampo. In mezzo Krunic e Bennacer, con relativa esclusione di Kessie, mentre Suso e Calhanoglu dovrebbero agire dietro l'unica punta Piatek. Questo almeno è quanto ha provato il tecnico rossonero quest'oggi, di conseguenza diventa questa la via maestra in vista della sfida alla Juventus di domenica sera.