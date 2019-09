Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI LAZIO: squadra in campo questa mattina. Prima dell’allenamento colloquio Inzaghi con la squadra di 5-10 minuti Tutti a disposizione per domenica, anche Lukaku, in attesa della prima convocazione della stagione. Domenica contro il Parma torna Immobile in attacco con Correa e Luis Alberto a centrocampo. In difesa Luiz Felipe e Radu torneranno titolari, a sedersi saranno Baston e Vavro.

QUI PARMA: D'Aversa ragione anche in ottica turno infrasettimanale e per questo c'è qualche dubbio sulla titolarità di Gervinho, assolutamente fondamentale nell'attacco ducale, a maggior ragione dopo il "caso Karamoh", che difficilmente metterà piede in campo all'Olimpico. Grassi, Kucka e Scozzarella anche ieri si sono allenati a parte, ma il tecnico ha recuperato Barillà: di conseguenza la formazione di domenica non dovrebbe differire di molto rispetto a quanto visto nella sconfitta casalinga con il Cagliari.