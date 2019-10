Le probabili formazioni di Napoli-Hellas Verona: Juric sceglie Gunter

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Torna il campionato con l'ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta (anticipo del sabato alle 15), si chiude con Brescia-Fiorentina (posticipo del lunedì): in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Di seguito, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com dai campi d'Italia:

COME ARRIVA IL NAPOLI - Ancelotti dovrà valutare le condizioni dei diversi calciatori impiegati con le loro nazionali, qualcuno acciaccato come il messicano Lozano colpito duro nel match con Panama (al massimo ci sarà la panchina). Tra i pali ci sarà Meret, mentre in difesa dovrebbero agire Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (al ritorno dopo la squalifica) e Ghoulam (favorito su Mario Rui, che ha comunque recuperato dal guaio muscolare patito contro il Genk). A centrocampo Callejon a destra, Allan e Fabian al centro, mentre a sinistra probabile spazio per Insigne. Younes, in attacco, può essere il partner di MIlik (con Mertens inizialmente in panchina.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Bocchetti insidia Gunter per il centrosinistra, ma il secondo resta comunque in vantaggio per una maglia da titolare al fianco di Rrahmani e Kumbulla. Faraoni e Lazovic sulle corsie, a sigillo di Miguel Veloso e Amrabat. Più di un nodo da sciogliere sulla trequarti: Salcedo può essere riconfermato, Zaccagni e Verre sono pienamente in corsa, così come Pessina. Per il ruolo di punta centrale Stepinski conserva un margine minimo di vantaggio su Di Carmine, che torna arruolabile, ma non è al meglio e partirà dalla panchina.