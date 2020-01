Le probabili formazioni di Napoli-Inter: Milik al centro dell'attacco

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ritorno di Ibra, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta, tanti temi in serie A. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Napoli-Inter, sfida delle 20.45 di lunedì che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL NAPOLI - Il Napoli torna in campo nel 2020 con la grande sfida all'Inter e tanti problemi di formazione per Rino Gattuso. Non convocati Koulibaly, Maksimovic e Mertens, mentre Fabian Ruiz è ristabilito e giocherà dal primo minuto. Confermato il 4-3-3 con difesa composta da Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Allan, Zielinski e Fabian. Verso la conferma il tridente con Callejon a destra, Insigne a sinistra e Milik riferimento centrale.

COME ARRIVA L'INTER - Recuperati Alexis Sanchez, Nicolò Barella e Kwadwo Asamoah (sul ghanese ancora qualche dubbio sulle condizioni del ginocchio c'è), Antonio Conte perde invece (e ancora una volta) Danilo D'Ambrosio: ko in allenamento a causa di un risentimento muscolare. Le buone notizie sono le alte percentuali di possibilità che Stefano Sensi vada in campo dal primo minuto e il rientro - dopo lo stop per squalifica - di Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Davanti alla porta di Samir Handanovic perciò regolare GDS con Diego Godin, Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Completano il centrocampo Matias Vecino, Antonio Candreva e, come al solito, uno tra Valentino Lazaro e Cristiano Biraghi. Davanti con il Toro c'è Romelu Lukaku.