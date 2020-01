Le probabili formazioni di Napoli-Juventus: Callejon, Insigne e Milik dal 1'

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Mercato e Coppa Italia, ma anche tanto tanto campionato: la seconda giornata del girone di ritorno iniziata ieri sera con Brescia-Milan. Con un orecchio al mercato (e al clamoroso colpo Eriksen per l'Inter che si avvicina ora dopo ora), le squadre dovranno trovare le giusta concentrazione per conquistare tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara che concluderà la giornata, programmata per la serata di domenica:

COME ARRIVA IL NAPOLI - Ancora diversi problemi per Rino Gattuso in vista della sfida alla Juventus, con il tecnico che dovrà fare a meno di Koulibaly, Mertens, Allan e Ghoulam. In dubbio Maksimovic, che non dovrebbe comunque partire dal primo minuto. Nel 4-3-3 di Gattuso dovrebbe esserci Ospina tra i pali con difesa composta da Hysaj, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui. Al centro del campo fiducia assoluta in Demme, con la possibilità di vedere ai suoi lati Fabiàn e Zielinski (ma occhio alle quotazioni in rialzo di Lobotka). In attacco nessun dubbio: ci saranno Callejon, Insigne e Milik.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Ipotesi tridente al San Paolo. Sarri potrebbe giocarla a suo modo la sfida da ex contro il Napoli, sfruttando il buon momento dei suoi attaccanti. Szczesny giocherà tra i pali. In difesa spazio a Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo Bentancur, Pjanic e Matuidi. Mentre in avanti potrebbe rientrare Dybala con CR7 e l'ex Higuain: Ramsey non ha convinto appieno e la serata di gala l'ex di turno potrebbe schierare il trio "pesante".