Le probabili formazioni di Napoli-Juventus: dubbio tra Higuain e Ramsey

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara che concluderà la giornata, il posticipo tra Napoli e Juventus.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Ancora diversi problemi per Rino Gattuso in vista della sfida alla Juventus, con il tecnico che dovrà fare a meno di Koulibaly, Mertens, Allan e Ghoulam. In dubbio Maksimovic, che non dovrebbe comunque partire dal primo minuto. Nel 4-3-3 di Gattuso dovrebbe esserci Ospina tra i pali con difesa composta da Hysaj, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui. Al centro del campo fiducia assoluta in Demme, con la possibilità di vedere ai suoi lati Fabiàn e Zielinski (ma occhio alle quotazioni in rialzo di Lobotka). In attacco nessun dubbio: ci saranno Callejon, Insigne e Milik.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Ipotesi tridente al San Paolo. Sarri potrebbe giocarla a suo modo la sfida da ex contro il Napoli, sfruttando il buon momento dei suoi attaccanti. Szczesny giocherà tra i pali. In difesa spazio a Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo Bentancur, Pjanic e Matuidi, mentre davanti potrebbe rientrare Dybala, che agirà in supporto di CR7 e dell'ex Higuain: Ramsey sembra essere in svantaggio rispetto al Pipita.