Le probabili formazioni di Parma-Genoa: Kucka torna dal primo minuto

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna il campionato con l'ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta (anticipo del sabato alle 15), si chiude con Brescia-Fiorentina (posticipo del lunedì): in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Di seguito, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com dai campi d'Italia:

COME ARRIVA IL PARMA - Le due settimane di lavoro hanno permesso a Roberto Inglese di tornare al top, sarà lui a guidare l'attacco della squadra di D'Aversa nella interna contro il Genoa. Ai suoi lati Gervinho e la sorpresa Kulusevski, che con l'Under 21 svedese ha fatto tre gol in una settimana e torna al Tardini voglioso di ripetere il centro messo a segno contro il Torino. A centrocampo Kucka torna dal primo minuto, con Barillà e Scozzarella al suo fianco. Il principale dubbio riguarda invece la difesa: con Darmian rientrato in gruppo e probabile titolare a destra, Iacoponi torna centrale, al fianco di Alves, mentre Pezzella e Gagliolo si giocano il posto a sinistra.

COME ARRIVA IL GENOA - Aurelio Andreazzoli dovrà far fronte ad una vera e propria emergenza in difesa con Criscito ai box e Romero e Biraschi squalificati. Provati sia il 3-4-1-2 che il 4-3-1-2. Ipotizzando una retroguardia a tre, davanti a Radu ci saranno El Yamiq, Zapata e Goldaniga mentre a centrocampo spazio a Schone e Radovanovic con Ghiglione e Pajac sulle fasce. In attacco Pinamonti e Kouamé con uno fra Pandev e Lerager sulla trequarti. In caso di retroguardia a quattro, El Yamiq dovrebbe andare in panchina con Ghiglione (o Ankersen) che scivola sulla linea difensiva, Lerager che scala a centrocampo e il macedone ad agire dietro le due punte.