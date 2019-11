Le probabili formazioni di Parma-Roma: Mancini ancora da mediano

12^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la quarta giornata di coppe internazionali e alla vigilia della terza pausa per le nazionali della stagione, la Serie A vive il suo 12° turno: ieri la prima sfida, il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, e domenica sera l'inevitabile conclusione, quando all'Allianz Stadium di Torino arriverà il Milan di Pioli. Di seguito le probabili formazioni di Parma-Roma (diretta tv a partire dalle 18.00 di domenica su Sky) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL PARMA - L'assenza di Karamoh, ne avrà per un po', è l'ennesima tegola sulla testa di D'Aversa e del Parma, che non sanno più a che santo votarsi. Ben venga la sosta quindi, anche le tante chiamate in Nazionale rischiano di portare nuovi problemi. Da valutare le condizioni di Cornelius, tornato ad allenarsi da una settimana, ma appare più probabile un nuovo tridente leggero con Kulusevski centrale, Gervinho a sinistra e Sprocati a destra. Kucka-Scozzarella-Barillà in mezzo, con la difesa praticamente obbligata: Darmian, Iacoponi, Dermaku e Gagliolo, quest'ultimo più avanti di Pezzella.

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca ha detto di poter cambiare poco e così sarà anche nell’ultimo turno prima della sosta. Può tornare in campo Florenzi, da terzino o da esterno offensivo ma dipende dalle condizioni di Spinazzola. Mancini ancora da mediano nonostante il rientro di Diawara, Pastore ha dato segnali positivi e può giocare ancora titolare. Under e Perotti sono sembrati ancora indietro di condizione, mentre Spinazzola farà un provino nella giornata di domani: in caso di risposta positiva, giocherà dal primo minuto sulla destra.