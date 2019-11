Le probabili formazioni di Parma-Roma: torna Cornelius in attacco

12^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la quarta giornata di coppe internazionali e alla vigilia della terza pausa per le nazionali della stagione, la Serie A vive il suo 12° turno. Di seguito le probabili formazioni di Parma-Roma (diretta tv a partire dalle 18.00 di domenica su Sky) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL PARMA - L'assenza di Karamoh, ne avrà per un po', è l'ennesima tegola sulla testa di D'Aversa e del Parma, che non sanno più a che santo votarsi. Ben venga la sosta quindi, anche le tante chiamate in Nazionale rischiano di portare nuovi problemi. Cornelius sta bene e sarà il perno centrale del tridente completato da Kulusevski a destra e Gervinho a sinistra. Kucka-Scozzarella-Barillà in mezzo, con la difesa quasi obbligata: Darmian, Iacoponi, Dermaku e Gagliolo, quest'ultimo più avanti di Pezzella.

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca ha detto di poter cambiare poco e così sarà anche nell’ultimo turno prima della sosta. Spinazzola sta bene e sarà il titolare sulla destra, con Florenzi che si accomoda ancora in panchina. Mancini ancora da mediano nonostante il rientro di Diawara, Pastore ha dato segnali positivi e può giocare ancora titolare. Under e Perotti sono sembrati ancora indietro di condizione, mentre Spinazzola farà un provino nella giornata di domani: in caso di risposta positiva, giocherà dal primo minuto sulla destra.