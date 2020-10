Le probabili formazioni di Parma-Spezia: Liverani pronto a giocarsi la carta Cornelius

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali, non sarà facile per nessuno, ma Parma e Spezia almeno hanno avuto una intera settimana per preparare la sfida si stasera. Di seguito le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati:

COME ARRIVA IL PARMA - Vincere per svoltare. La stagione del Parma di Fabio Liverani non è partita con il piede giusto, dopo i tanti cambi estivi e con la sfortuna dei molti infortuni e del focolaio Covid creatosi in rosa. I ducali ospitano uno Spezia in crescita, che al Tardini proverà a strappare il bottino pieno. Liverani non ha grande scelta per schierare il suo undici, con soprattutto un attacco e una difesa obbligati. In porta, ecco Sepe, a guidare la linea a quattro formata da Laurini, Iacoponi, Gagliolo e Pezzella. A centrocampo c'è più bagarre, ma l’ex tecnico del Lecce potrebbe dare la sua prima chance da titolare in regia a Cyprien, con Kucka e Kurtic ai suoi fianchi. Davanti, Cornelius è rientrato in gruppo martedì e potrebbe essere rischiato come titolare, insieme ai confermati Gervinho e Karamoh sulle fasce.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Dopo il pareggio di Cesena contro la Fiorentina, Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare il Parma. In porta dovrebbe essere confermato Provedel con Sala sulla corsia di destra, Bastoni su quella di sinistra mentre la coppia centrale dovrebbe essere formata da capitan Terzi e Chabot. A centrocampo Matteo Ricci sarà in cabina di regia con Deiola e uno fra Bartolomei e Acampora. In attacco invece dovrebbe vedere il debutto dal primo minuto di Nzola con Verde e Gyasi sugli esterni.