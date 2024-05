Roma, Dybala non parte per Bergamo. Probabile forfait domani sera con l'Atalanta

Paulo Dybala probabilmente non giocherà il big match di domani contro l'Atalanta. I test effettuati questa mattina, come spiega Sky, non sono andati come sperato dalla Roma. L'argentino non è quindi partito per Bergamo negli scorsi minuti ed è un indizio decisamente chiaro circa una sua presenza domani sera.

Nulla vieta che possa partire domani, anche se appare opzione complicata. Dunque Dybala, con i test andati male, dovrebbe guardare la partita da fuori il rettangolo di gioco.