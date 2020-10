Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina: il grande dubbio è Callejon. Rischia Lirola

Dopo un'altra settimana di coppe, con bilancio agrodolce per le squadre italiane impegnate in Europa e quasi unanimemente positivo per le squadre di Serie A impegnate in Coppa Italia, è tempo di tornare a pensare al campionato. Distribuite in tre giorni ci sono le dieci partite del sesto turno di Serie A, il penultimo prima della sosta di novembre. Di seguito tutte le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, raccolte dai nostri inviati.

▪ Roma-Fiorentina - Domenica, ore 18.00 all'Olimpico, 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Daniele Orsato della sezione di Schio

▪ Classifica: Roma 8 punti, Fiorentina 7 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA ROMA - Il turn over di coppa non funziona e per questo Fonseca riabbraccia i titolari nella gara con la Fiorentina di domenica. Dentro dunque Mirante e difesa composta da Mancini, Smalling e Ibanez, con l'inglese che farà il suo esordio dopo un inizio di stagione tribolato. Turno di riposo per Kumbulla. A centrocampo conferma per Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra, mentre al centro tornano Veretout e Pellegrini. Sulla trequarti Mkhitaryan e Pedro, intoccabili, così come Dzeko, ad agire da unica punta

.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Solito 3-5-2 per Iachini anche a Roma, con il tecnico che deve fare a meno dell'infortunato Pezzella, operato in settimana. Davanti a Dragowski ecco allora Martinez Quarta dal 1' con Caceres e Milenkovic. C'è anche il grande dubbio Callejon: visto che Ribery torna al suo posto davanti, contende a Lirola una maglia sull'out di destra, mentre a sinistra Biraghi è certo del posto. In mezzo si va ancora verso il trio Bonaventura-Amrabat-Castrovilli, l'accoppiata d'attacco con FR7, che avrà la fascia da capitano, dovrebbe essere completata da Kouame.