Le probabili formazioni di Roma-Lazio: Correa torna al fianco di Immobile

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mercato e Coppa Italia, ma anche tanto tanto campionato: la seconda giornata del girone di ritorno inizia stasera, con la trasferta a Brescia del Milan. Con un orecchio al mercato (e al clamoroso colpo Eriksen per l'Inter che si avvicina ora dopo ora), le squadre dovranno trovare le giusta concentrazione per conquistare tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Olimpico di domenica sera, che potrete seguire come si consueto su TMW o televisivamente su Sky:

COME ARRIVA LA ROMA - Emergenza totale in casa Roma con il derby ormai alle porte e Fonseca, in attesa di due innesti dal mercato, deve fare i conti con una rosa molto ristretta. Se il modulo sarà sempre lo stesso (il 4-2-3-1), lo stesso non si può dire degli interpreti. Il portoghese lascia in porta Pau Lopez, ma in difesa esce Florenzi con Santon e Spinazzola che si giocano un posto sull’out di destra. Il secondo è in vantaggio. A sinistra resta Kolarov, con Fazio e Smalling a fare i centrali. Mancini torna dunque in mediana al fianco di Veretout, mentre la trequarti è praticamente obbligata con Under, Pellegrini e uno tra Kluivert e Florenzi. A partire dal primo minuto potrebbe essere il capitano della Roma vista la prestazione dell’olandese in Coppa Italia. In attacco torna Edin Dzeko.

COME ARRIVA LA LAZIO - Solo notizie positive per Inzaghi a due giorni dal derby, a differenza di quanto accade sull'altra sponda del Tevere. Correa e Luis Alberto sono tornati in gruppo e sono stati impiegate nelle prove tattiche odierne per la gara contro la Roma. Nel 3-5-2 biancoceleste l'unico dubbio è quello in difesa, tra Luiz Felipe e Patric con il primo favorito. Strakosha continua a convivere con un problemino al gomito, ma sarà regolarmente in campo. Assenti Cataldi, Marusic e Lukaku.