Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'anticipo della Sardegna Arena, inizia il quarto turno di Serie A, il primo dopo l'inizio delle coppe europee, che alle italiane hanno regalato alterne fortune tra Champions ed Europa League. Con un occhio al turn-over, visto che tra pochi giorni si torna in campo per il turno infrasettimanale; di seguito, le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI SAMPDORIA: il primo dubbio per Di Francesco riguarda il modulo. O proseguire col 3-4-2-1 testato a Napoli oppure mettersi a specchio al Torino passando ad un 3-5-2. In difesa il tecnico blucerchiato dovrebbe schierare nuovamente il trio formato da Murillo, Ferrari e Regini mentre in attacco potrebbe essere data una chance a Gabbiadini al fianco di Quagliarella. A destra invece il ballottaggio è fra Bereszynski e Depaoli.

QUI TORINO: torna in panchina Iago Falque, per affiancare Belotti nell'attacco titolare granata il favorito è Simone Zaza. A centrocampo più Meitè che Lukic, non al meglio, mentre in difesa Lyanco è favorito su Nkoulou, il cui rientro potrebbe essere rimandato di pochi giorni. Mercoledì si gioca infatti il turno infrasettimanale e l'ex OM dovrebbe tornare titolare.