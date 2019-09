© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria di Cagliari nell'anticipo di venerdì e le sfide del sabato, oggi scenderanno in campo le altre squadre di serie A:

QUI SAMPDORIA: proseguire col 3-4-2-1 testato a Napoli oppure mettersi a specchio al Torino passando ad un 3-5-2? Questo il primo dubbio in casa blucerchiata. In difesa il tecnico dovrebbe schierare nuovamente il trio formato da Murillo, Ferrari e Colley, in vantaggio su Regini, mentre in attacco potrebbe essere data una chance a Gabbiadini al fianco di Quagliarella. A destra invece il ballottaggio è fra Bereszynski e Depaoli.

QUI TORINO: torna in panchina Iago Falque, per affiancare Belotti nell'attacco titolare granata il favorito è Simone Zaza. A centrocampo più Meitè che Lukic, non al meglio, mentre in difesa Lyanco prende il posto che era di Nkoulou, ancora escluso da Mazzarri. Giovedì si gioca infatti il turno infrasettimanale e l'ex OM dovrebbe tornare a disposizione.