Le probabili formazioni di Sampdoria-Roma: Fonseca non rischia Dzeko

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo gli anticipi di ieri, continuano le gare di serie A valide per l'ottava giornata, un turno che terminerà lunedì con il posticipo fra Brescia e Fiorentina. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Il dubbio principale di Claudio Ranieri è il modulo (4-4-2 o 4-3-1-2, quest'ultimo è stato citato in conferenza stampa dello stesso allenatore). La certezza sarà il ritorno ad una linea a quattro con Bereszynski e Murru sugli esterni mentre Ferrari e Chabot completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero. A centrocampo al fianco di Ekdal c'è il ballottaggio fra Ronaldo Vieira e Barreto (favorito il primo) per completare il reparto con Jankto. In attacco Quagliarella e Gabbiadini davanti a Rigoni.

COME ARRIVA LA ROMA - Contro la Sampdoria, Fonseca è pronto ad affidarsi alla voglia di rivalsa di Kalinic. Il croato sostituirà Dzeko contro la Samp, mentre Florenzi potrebbe avanzare sulla linea dei trequartisti con Pastore che dovrebbe cominciare dalla panchina. In difesa, a destra, andrà Spinazzola considerando anche l’infortunio di Zappacosta (Mancini favorito su Fazio). Tornerà tra i convocati Perotti, mentre ci bisognerà aspettare ancora per Pellegrini, Diawara, Under e Mkhitaryan.