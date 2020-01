Le probabili formazioni di Sampdoria-Sassuolo: Ranieri si affida a Linetty

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Mercato e Coppa Italia, ma anche tanto tanto campionato: la seconda giornata del girone di ritorno iniziata ieri sera con Brescia-Milan. Con un orecchio al mercato (e al clamoroso colpo Eriksen per l'Inter che si avvicina ora dopo ora), le squadre dovranno trovare le giusta concentrazione per conquistare tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara tra Sampdoria e Sassuolo delle 15 di domani, che verrà trasmetta da DAZN: naturalmente la sfida sarà seguita LIVE anche da TMW.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Sfida cruciale per la formazione blucerchiata con mister Claudio Ranieri con gli uomini contati in difesa. Davanti ad Audero giocheranno Bereszynski a destra, Murru a sinistra mentre al centro, al fianco di Colley, ci sarà subito il debutto del neoacquisto Tonelli. A centrocampo ci saranno Thorsby e Vieira con Linetty e Gaston Ramirez, in ballottaggio Jankto, sulle fasce. Se quest’ultimo non dovesse smaltire l’influenza è pronto Augello. In attacco confermato il tandem Quagliarella-Gabbiadini.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - L'infermeria neroverde non si svuota: assenti Chiriches, Marlon, Duncan, Ferrari, Tripaldelli e Defrel, con quest'ultimo in via di guarigione. Scelte quasi obbligate per De Zerbi con Toljan, Romagna, Peluso e Kyriakopoulos davanti al portiere Andrea Consigli. In mezzo al campo Obiang, uno degli ex della sfida, dovrebbe vincere il ballottaggio con Magnanelli per affiancare Locatelli mentre in avanti Berardi, Boga e uno fra Djuricic e Traoré, il serbo è in leggero vantaggio, giocheranno a supporto di Ciccio Caputo.