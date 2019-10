Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter: Politano fa coppia con Lukaku

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo gli anticipi di ieri, continuano le gare di serie A valide per l'ottava giornata, un turno che terminerà lunedì con il posticipo fra Brescia e Fiorentina. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi perde, oltre al lungodegente Rogerio e a Pegolo, anche Ferrari, Chiriches, Bourabia e Mazzitelli. Si va verso la difesa a 4 con Marlon e Peluso al centro, davanti a Consigli, ma teniamo aperta la possibilità di retroguardia a tre con il modulo 3-4-3 o 3-4-1-2 con Romagna titolare o, ipotesi più remota, Obiang difensore centrale. Sulle fasce dovrebbe toccare a Muldur a destra, con Toljan a sinistra. A centrocampo Magnanelli, Obiang e Duncan. In avanti ballottaggio Traoré-Defrel (Djuricic può essere la sorpresa) alle spalle di Berardi e Caputo.

COME ARRIVA L'INTER - Tra infortuni e turnover (mercoledì sfida decisiva a San Siro contro il Borussia Dortmund), il tecnico interista deve sciogliere diversi dubbi rispetto alla formazione da schierare al Mapei Stadium. Il primo, in difesa, è tra Bastoni e Godin, con il classe '99 al momento avanti. In mezzo dovrebbe essere Gagliardini a prendere il posto di Sensi (da ieri in gruppo, ma troppo importante per l'imminente impegno in Champions), ma Vecino - rientrato dalla Celeste solo in mattinata - verrà valutato. Possibilità poi per Lazaro che insidia Candreva per la fascia destra. Davanti la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Lukaku (non ancora al top) e l'ex Politano, in ballottaggio con Lautaro pronto in ogni caso a giocare dal 1' in Europa.