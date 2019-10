Le probabili formazioni di Slavia Praga-Barcellona: pronta la MSG

© foto di J.M.Colomo

Il terzo turno del Gruppo F della Champions League metterà di fronte Slavia Praga e Barcellona nella gara in programma alla Eden Aréna di Praga questa sera alle 21. Una partita importante per entrambe le squadre: da una parte i padroni di casa che vogliono proseguire la loro corsa e guadagnare punti per poter lottare quantomeno per il terzo posto, dall'altra i blaugrana che dopo il faticoso pareggio contro il Borussia Dortmund all'esordio e l'altrettanto sofferta vittoria contro l'Inter in casa vogliono adesso mettere la freccia e sfruttare lo scontro tra le altre due pretendenti. Arbitrerà la sfida lo scozzese Robert 'Bobby' Madden.

COME ARRIVA LO SLAVIA PRAGA - Dal punto di vista dei risultati per la squadra di Trpišovský si sta confermando una stagione pressoché perfetta. In campionato viaggia al primo posto con 6 punti di vantaggio sul Viktoria Plzen secondo e anche in Champions ha ben figurato all'esordio con l'Inter prima di cadere 2-0 in casa con il Dortmund. La formazione scelta dal club ceco dovrebbe essere quella tipo, vista l'assenza di squalificati o infortunati. Nel 4-2-3-1 in porta andrà dunque Kolar, mentre sulle fasce i terzini dovrebbero essere con tutta probabilità Coufal e Boril. Kudela è certo di un posto al centro della difesa mentre Horovka si lotterà il posto con Traorè. Centrocampo con Soucek (autore di una doppietta all'ultima di campionato) ad agire da mediano assieme a Masopust. Husbauer, Stanciu e Olayinka agiranno dietro all'unica punta Skoda, che dovrà reggere da solo il peso dell'attacco.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - La squadra di Valverde, pur non convincendo ancora del tutto dal punto di vista del gioco, arriva all'appuntamento forte del primo posto riconquistato il Liga grazie alla vittoria per 3-0 sull'Eibar. La notizia migliore è il completo recupero del tridente che proprio contro l'Eibar ha dato spettacolo. Quella peggiore è il nuovo infortunio ad Umtiti, tornato in campo molto bene dopo un lungo stop ma di nuovo ai box. In porta andrà ter Stegen, con Jordi Alba sulla destra e Semedo a destra. Centrali che, complice anche l'assenza di Umtiti, saranno Piquè e Lenglet. A centrocampo Busquets coordinerà l'azione di De Jong e Arthur (favorito su Rakitic), mentre in attacco torna la MSG: Messi, Suarez e Griezmann.