Le probabili formazioni di SPAL-Hellas Verona: Stepinski titolare

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il ritorno di Ibra, il rinnovato Genoa di Nicola, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta: questi i temi di interesse principali del 18° turno di Serie A, che si sposta di un giorno, sviluppandosi tra domenica pomeriggio e lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su SPAL-Hellas Verona, sfida delle 15.00 di domenica che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA LA SPAL - Dopo la vittoria contro il Torino, la SPAL è attesa da un match fondamentale per il prosieguo del proprio cammino con il Verona. In porta Berisha comanderà una difesa a tre composta da Igor, Vicari e Tomovic. A centrocampo invece agirà Cionek sulla fascia destra, con Kurtic - salvo decisioni dettate dalle recenti voci di mercato -, Missiroli, Valoti e Strefezza, quest’ultimo sulla fascia sinistra. In attacco Petagna con Di Francesco.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Assente Alan Empereur, costretto ai box da una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Difesa già virtualmente disegnata, con Rrahmani e Gunter ai lati di Kumbulla. Badu dovrebbe rientrare tra i convocati - previo inserimento nella lista per la Serie A - ma toccherà con ogni probabilità a Pessina fare le veci dello squalificato Amrabat al fianco di Veloso. Faraoni e Lazovic sugli esterni, Verre e Zaccagni sono i favoriti per agire a supporto di Mariusz Stepinski, visto che Di Carmine è stato operato alla mano.