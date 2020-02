vedi letture

Le probabili formazioni di SPAL-Juventus: Bentancur in regia, davanti torna CR7

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Con l'anticipo Brescia-Napoli di stasera, programmato per aiutare gli azzurri nell'impresa europea contro il Barcellona del prossimo martedì, si apre il 25° turno di Serie A. Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Mazza, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Ballottaggio Szczesny-Buffon per la porta e diversi dubbi a centrocampo, per Maurizio Sarri, in vista di SPAL-Juventus. Se la scelta cadesse sul numero 77, sarebbe il nuovo record di presenze in Serie A. In difesa, senza lo squalificato Bonucci, la scelta dei centrali appare obbligata su Rugani e De Ligt. Mentre Danilo potrebbe giocare a destra e De Sciglio a sinistra. In mezzo, senza Pjanic, Bentancur dovrebbe fare il vertice basso, con Ramsey e Rabiot mezzali. In avanti, invece, Cuadrado e Dybala dovrebbero sostenere Cristiano Ronaldo.

COME ARRIVA LA SPAL - Match proibitivo per la SPAL, che domani sera affronterà la Juve di Maurizio Sarri alla ricerca dei primi punti della gestione Di Biagio. Possibile 4-2-3-1 per i biancazzurri con Berisha in porta e in difesa Cionek, Bonifazi, Zukanovic e Reca. A centrocampo Missiroli darà supporto a Murgia, con la trequarti che sarà composta da Strefezza, Castro e Di Francesco. In attacco Petagna, che cercherà di rubare la scena a CR7 nella sua prima apparizione al Paolo Mazza.