Le probabili formazioni di SPAL-Torino: Longo conferma il tridente davanti

L'incredibile tonfo della Juventus contro l'Udinese lascia ancora aperto il campionato, almeno per quello che riguarda la matematica, anche per la lotta al titolo. A tre giornate dalla fine il focus dei tifosi è però per la lotta salvezza, dove Lecce e Genoa continuano a duellare a distanza, mentre i friulani sono a + 6 rispetto al terzultimo posto. Di seguito le ultime di formazione di SPAL-Torino, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA LA SPAL - Salvare la dignità, o almeno ciò che ne è rimasto. Dopo la sconfitta tennistica per 1 a 6 contro la Roma, la SPAL torna in campo e lo farà contro il Torino del grande ex Davide Vagnati, a caccia di punti vitali per chiudere i discorsi salvezza. La formazione che Di Biagio schiererà contro i granata di Longo vedrà il consueto 4-4-2 con Letica tra i pali e una linea difensiva composta da Cionek, Vicari, Salamon in vantaggio su Tomovic e Reca. Out Sala così come lo squalificato Bonifazi. A centrocampo poi spazio a D’Alessandro, Missiroli, Valdifiori e Strefezza. Davanti torna Petagna dal primo minuto insieme a Di Francesco. Dovrebbe recuperare Floccari, mentre Cerri rimane in dubbio.

COME ARRIVA IL TORINO - Tornano Izzo e Lukic, ma De Silvestri ha già terminato la stagione: è questa la situazione degli indisponibili del Torino, che a Ferrara contro la Spal cercherà l'ultimo scatto per la salvezza. Il tecnico Moreno Longo sembra intenzionato a confermare gli undici che hanno pareggiato contro il Verona: davanti il tridente Verdi-Zaza-Belotti, in mediana solito ballottaggio Rincon-Lukic, sulle fasce scelte obbligate Ansaldi-Aina con il giovane Singo unica alternativa rimasta. Lyanco si gioca un posto con Izzo al fianco di Nkoulou e Bremer, in porta come sempre Sirigu, che resta nell'elenco dei diffidati.