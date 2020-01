Le probabili formazioni di Torino-Bologna: Dominguez pronto all'esordio

19^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato impazza e questo condizionerà di certo le scelte degli allenatori di Serie A in vista dell'ultimo turno del girone di andata, dove potrebbero arrivare anche diversi esordi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 19° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Torino-Bologna, sfida delle 15.00 di oggi, che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL TORINO - Pochissimo tempo per ricaricare le energie e per preparare la sfida contro il Bologna, pochi uomini da far ruotare dal momento che la lista degli infortunati non si accorcia: Mazzarri teme moltissimo la gara interna di domenica, anche perché le scelte sono obbligate. E tanti di quelli che hanno giocato 120 minuti più i rigori in coppa contro il Genoa dovranno essere riproposti. Come Belotti, capitano infaticabile, o Sirigu, entrambi punti fermi del suo Toro. In difesa dovrebbero rientrare Izzo e Nkoulou, non al 100%, e completare il terzetto con Bremer. A centrocampo spazio a Rincon e Lukic, mentre sulle fasce non rientra Ansaldi e sarà sfida a tre tra De Silvestri, Aina e Laxalt. A supporto del Gallo, invece, dovrebbero esserci Berenguer e Verdi, fresco dopo il turno di stop in coppa.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Non dovrebbero esseri clamorose novità nell'11 del Bologna che affronterà domenica il Torino. Davanti a Skorupski confermati Tomiyasu, Danilo e Bani, mentre a sinistra può essere dirottato Mbaye vista l'assenza dai convocati sia di Denswil che di Krejci. In mezzo l'infortunio capitato a Medel (out 3 settimane) e il recupero di Dzemaili possono portare ad una mediana formata dallo svizzero e da Poli, con Dominguez pronto all'esordio a gara in corso. In attacco si va verso la conferma di Orsolini-Soriano-Sansone alle spalle di Palacio.