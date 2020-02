vedi letture

Le probabili formazioni di Torino-Parma: Berenguer o Edera nel tridente

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend: dopo l'anticipo del Rigamonti, oggi altre tre sfide e domani il programma si completerà con le rimanenti sette sfide. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Grande Torino, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL TORINO - Izzo in difesa, Baselli a centrocampo: Moreno Longo studia due rientri per la sfida casalinga di domenica alle 15 contro il Parma. Il centrale, dopo la squalifica, torna a disposizione e si riprenderà il posto al fianco di Nkoulou e Lyanco, il mediano non si vedeva dal dicembre scorso e si gioca una maglia da titolare con Lukic per affiancare Rincon. Solito duello Aina-De Silvestri in fascia, davanti ci sarà nuovamente Verdi (out per febbre contro il Milan) con Belotti. Da sciogliere il nodo modulo e l'ultimo volto dell'undici anti-Parma: Berenguer è in vantaggio su Edera, potrebbe agire da esterno del tridente nel 3-4-3 o da mezzala nel 3-5-2.

COME ARRIVA IL PARMA - Qualche incognita soprattutto in attacco per mister D’Aversa, che continua a perdere pezzi. Mancherà infatti Darmian, uscito anzitempo dalla sfida contro il Sassuolo, che verrà sostituito da Laurini, già in campo nella gara di andata. Il resto della difesa è confermato, con Iacoponi e Bruno Alves centrali e Gagliolo a sinistra, davanti al sempre più sorprendente Colombi. A centrocampo si va verso il trio che tanto bene ha fatto a Reggio Emilia: Brugman in regia, Hernani e Kurtic mezzali. Davanti, se Cornelius e Gervinho sono certi di una maglia da titolare, c’è grande battaglia per il ruolo di esterno destro. Più che Kulusevski, con solo un allenamento completo in gruppo, il ballottaggio è fra Caprari e Siligardi.