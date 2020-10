Le probabili formazioni di Siviglia-Rennes: andalusi a caccia del gol perduto. Francesi senza Camavinga

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Grande equilibrio nel Gruppo E di Champions League: tutte le squadre sono ferme a un punto dopo la prima giornata, per questo i match di questa seconda tornata di sfide potrebbero rivelarsi molto importanti per rompere gli equilibri del raggruppamento. Di scena questa sera allo stadio

"Ramón Sánchez-Pizjuán" i padroni di casa del Siviglia e i francesi del Rennes. Spagnoli sulla carta favoriti insieme al Chelsea per il passaggio del turno agli ottavi: dopo il buon pareggio nel match di esordio a Londra proprio contro i "Blues" di Lampard, gli uomini di Lopetegui hanno la grande occasione di porre a distanza di sicurezza sia il Rennes che i russi del Krasnodar, riscattando un periodo alquanto negativo in campionato. Prima storica partecipazione alle fasi finali della competizione per il Rennes: il club bretone non ha esordito nel migliore dei modi, non andando oltre l'1-1 contro i russi del Krasnodar. I francesi proveranno a recitare una parte diversa da quella di semplice comparsa, perciò la trasferta di Siviglia rappresenta un banco di prova significativo per testare le ambizioni dei transalpini. Calcio d'inizio alle ore 21, arbitra il turco Çakir.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA - Andalusi senza vittorie da quattro gare ufficiali, di cui tre terminate senza riuscire a segnare alcun gol. Relegata a una mesta tredicesima posizione in campionato, con appena sette punti in cinque partite disputate, la squadra vive un periodo decisamente poco brillante a cui è tenuta a trovare urgentemente delle contromisure, a partire dal match di stasera contro il Rennes. Out Escudero, Idrissi in dubbio fino all'ultimo. Il tecnico basco tornerà ad affidarsi ai titolarissimi dopo il turnover corposo (e infruttuoso) in campionato: dentro quindi Suso, De Jong e Ocampos nel tridente d'attacco, così come Fernando e Jordán (squalificato in Liga) in mediana. Confermatao Rakitic a centrocampo e la linea a quattro di difesa con Navas, Diego Carlos, il recuperato Koundé e Acuña davanti Bounou, al rientro tra i pali al posto del ceco Vaclik.

COME ARRIVA IL RENNES - Dopo un'inizio di stagione scintillante, con quattro vittorie e due pareggi in sei gare di campionato, anche il Rennes sta attraversando un periodo poco brillante ed è a secco di vittorie da quattro gare ufficiali. Sconfitta casalinga pesante nell'ultimo turno di Ligue One contro l'Angers, parzialmente giustificate dalla rotazione massiccia del tecnico Stephan in vista dell'impegno europeo di stasera. Il tecnico transalpino si affiderà agli uomini di maggiore affidabilità per provare a sorprendere il Siviglia e lanciarsi nella rincorsa di una storica qualificazione agli ottavi di finale. Probabile 4-3-3 con Gomis in porta e linea difensiva composta da Traoré, Da Silva, Aguerd e l'ex Juventus Rugani (favorito su Dalbert). Centrocampo decimato viste le assenze di Nzonzi e del gioellino Camavinga, possibile l'utilizzo di Martin davanti la difesa, con Bourigeaud e Grenier ai suoi lati. Guirassy e Terrier sembrano sicuri del posto nel tridente offensivo dopo la mezz'ora scarsa giocata in campionato. Per ultimo posto è ballotaggio tra Doku (favorito) e Del Castillo.