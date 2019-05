Le probabili formazioni di Arsenal-Valencia - Dubbio modulo per Emery

Fischio d'inizio domani sera alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Sedici anni fa l'ultimo confronto. Era la Champions League, gli organici vantavano nomi altisonanti. Cambiano le rose e le competizioni, ma le squadre restano: Arsenal e Valencia si affrontano nella semifinale di andata di Europa League, con calcio di inizio alle ore 21:00.

Sul terreno dell'Emirates si affrontano due squadre che vogliono dare una scossa alla loro stagione. I Gunners hanno un paio di speranze per poter tornare nella massima competizione europea, ma farlo vincendo un titolo avrebbe tutto un altro sapore. Stesso discorso per gli iberici, che hanno la possibilità di arrivare ancora in Champions passando dalla porta principale. Ma una coppa in più in bacheca ha sicuramente un peso specifico diverso rispetto ad un quarto posto.

COME ARRIVA L'ARSENAL - Tra i risultati negativi dell'ultimo periodo e l'infermeria piena, Emery dovrà fare moltissima attenzione nelle scelte. È una sfida importantissima e lo stesso tecnico sa bene cosa vuol dire portarsi a casa questo trofeo. Inoltre il tecnico basco ritrova la sua ex squadra, motivo in più per dare il massimo. Bellerin, Holding, Denis Suarez, Welbeck e ultimo arrivato Ramsey. Infermeria piena per i londinesi che varieranno il modulo in base allo schieramento. Al momento è favorito il 3-4-1-2, con Mkhitaryan tra le linee a supporto di Aubemayang e Lacazette. Ma in caso di unica punta Iwobi potrebbe partire al posto del francese. In mediana Xhaka e Torreira verranno supportati da Maitland-Niles e Kolasinac, davanti a Leno andranno Papastathopoulos, Koscielny e Monreal.

COME ARRIVA IL VALENCIA - Sesto posto in classifica generale, con la voglia di tornare a sorridere il prima possibile. La squadra di Marcelino è nella Top4 dell'Europa League, dunque ci sono molti aspetti positivi in questa stagione. Un successo o un pareggio su un campo complesso potrebbe anche spianare la strada agli spagnoli. Prima però bisogna scendere in campo. Per questa sfida Marcelino potrebbe riconfermare il solito 4-4-2, anche se ci sono molti elementi che non prenderanno parte al match. Cheryshev, Coquelin e Kondogbia non sono arruolabili, in difesa spazio a Piccini, Roncaglia, Gabriel e Gayù a protezione di Neto. Parejo e Wass in mediana con Guedes e Soler sugli esterni, classica coppia d'attacco con Rodrigo e Santi Mina. Gameiro, infatti, potrebbe partire dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ARSENAL (3-4-1-2): Leno; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Mkhitaryan; Aubameyang, Lacazette.

A disposizione: Cech, Elneny, Ozil, Guendouzi, Iwobi, Willock, Nketiah.

Allenatore: Unai Emery

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Roncaglia, Gabriel, Gayà; Guedes, Parejo, Wass, Soler; Rodrigo, Mina.

A disposizione: Cristian, Diakhaby, Lato, Garay, Ferran, Gameiro, Sobrino.

Allenatore: Marcelino García Toral