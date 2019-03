Le probabili formazioni di Ascoli-Livorno - Breda rilancia Giannetti

Fischio d'inizio oggi alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Federico Gaetano

C'è fermento nelle zone basse della classifica di Serie B. Ascoli e Livorno sono alla ricerca di punti fondamentali per proseguire la corsa salvezza. Entrambe, infatti, rischiano di essere risucchiate in un vortice pericoloso dal quale vogliono tenersi il più lontano possibile, ed ecco che i tre punti in palio oggi assumono un valore importante. I padroni di casa arrivano da tre risultati utili consecutivi, ma i due pareggi contro Foggia e Carpi non bastano per dormire sonni tranquilli, ed ecco che la vittoria diventa un fattore necessario. Dall'altra parte un Livorno che ha l'opportunità di avvicinare proprio i bianconeri, al momento più alto in classifica di soli 4 punti.

COME ARRIVA L'ASCOLI - "Sarà un match da giocare con massimo impegno e voglia, è una partita molto importante per un'infinità di motivi, bisogna portare a casa il risultato a tutti i costi, il Del Duca deve tornare ad essere il nostro fortino e la nostra forza", queste le parole del tecnico Vivarini alla vigilia del match. Ascoli che scenderà in campo con un 3-4-1-2 che vedrà Ninkovic sulla trequarti, mentre Beretta e Ciciretti comporranno il duo d'attacco.

COME ARRIVA IL LIVORNO - "Affrontiamo una squadra che ha valori importanti e che in casa ha sempre fatto bene. Mi aspetto una gara difficile, ma noi siamo pronti a fare bene", ha parlato così Roberto Breda in vista del match di oggi. I toscani si schiereranno in campo con il consueto 3-4-1-2, con il trio difensivo composto da Gonnelli, Di Gennaro e Boben. Nel ruolo di trequartista spazio all'esperienza di Diamanti, mentre in attacco la coppia sarà Raicevic-Giannetti.

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Laverone, Brosco, Padella, D’Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Beretta, Ciciretti. A disposizione: Bacci, Scevola, Rubin, Andreoni, Quaranta Casarini, Cavion, Baldini, Iniguez, Chajia, Ngombo, Rosseti. Allenatore: Vivarini.

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Gonnelli, Di Gennaro Boben; Valiani, Agazzi, Luci,Fazzi; Diamanti; Raicevic, Giannetti. A disposizione: Crosta, Gasbarro, Eguelfi, Kupisz, Rocca, Porcino, Dumitru, Gori, Murilo, Salzano. Allenatore: Breda