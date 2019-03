Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina - Freuler e Fernandes dal 1'

Atalanta e Fiorentina di nuovo contro, a pochi giorni di distanza dalla spettacolare sfida inscenata dalle due squadre in Coppa Italia al Franchi. Questa volta però si gioca all'Atleti Azzurri d'Italia, casa dell'Atalanta che vuole ripartire in campionato, per ritrovare i livelli di qualche settimana fa quando si diceva che potesse correre addirittura per la Champions. Di contro però arriva una Fiorentina altrettanto determinata nel ricercare l'obiettivo Europa anche dal campionato, oltre che dalla Coppa Italia. Tutti sperano che lo spettacolo possa essere sui livelli di quello offerto mercoledì sera.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Rispetto all'impegno di coppa, Gasperini può contare su un paio di volti in più. Nel suo ormai classico 3-4-1-2, la porta sarà difesa ancora da Berisha, e davanti a lui riecco dunque Djimsiti nella retroguardia a tre con Toloi e Mancini. Confermati invece Hateboer e Castagne, quest'ultimo però insidiato dal rientrante Gosens, sulle fasce, destra e sinistra, in mezzo Gasp riabbraccia Freuler, assente mercoledì causa squalifica, in mediana assieme a De Roon. Nessun dubbio, o quasi, invece sui tre davanti: si dovrebbero rivedere ancora Gomez, Ilicic e Zapata.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli sembra orientato a voler cambiare meno possibile rispetto alle scelte recenti. Ma dovrebbe abbandonare la difesa a tre vista mercoledì in favore di un 4-3-3. Ancora Lafont tra i pali, davanti a lui dovrebbe rientrare Laurini a destra e far rifiatare Ceccherini. Completano il reparto i centrali Milenkovic e Vitor Hugo, e Biraghi a sinistra. In mezzo torna Fernandes dal 1' a far da diga: con lui confermate le mezzali Benassi e Veretout. Valutazioni in attacco: possibile che venga anche lanciato il tanto atteso tridente con Chiesa, Simeone e Muriel.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Masiello, Palomino, Ibanez, Reca, Gosens, Pasalic, Pessina, Kulusevski, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Mirallas, Graiciar, Vlahovic. Allenatore: Stefano Pioli.