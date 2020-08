Le probabili formazioni di Atalanta-PSG: Pasalic più di Malinovskyi. Mbappé in panchina

Ci siamo. E' la notte dell'Atalanta e della possibilità di scrivere una nuova pagina di storia in Champions League. La squadra di Gasperini questa sera affronterà a Lisbona il PSG per i quarti di finale della massima competizione europea. Una gara da dentro o fuori, che la Dea dovrà affrontare senza Josip Ilicic. Anche fra i transalpini, però, le assenze saranno pesanti, su tutte quella di Kylian Mbappé che partirà dalla panchina.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gollini non ha recuperato, in porta a protezione della Dea ci sarà la grande occasione per Sportiello. In difesa probabile panchina per Palomino, con Caldara e Djimsiti ci sarà Toloi. Hateboer e Gosens saranno gli esterni del 3-4-2-1, Freuler e De Roon le solite dighe centrali con Pasalic più di Malinovskyi al fianco di Gomez e alle spalle di Duvan Zapata.

COME ARRIVA IL PSG - Non pochi i problemi di formazione per Tuchel. Il primo e principale riguarda Kylian Mbappé, rientrato da poco dopo la brutta distorsione alla caviglia e che potrà accomodarsi al massimo in panchina. Out per infortunio, invece, Kurzawa e Verratti che non ci saranno. Oltre a loro, assente anche un jolly come Angel Di Maria, squalificato. Davanti, con Icardi e Neymar, ci sarà Sarabia, mentre il centrocampo sarà formato da Herrera, Paredes e Gueye. Dietro, con Thiago Silva e Marquinhos, spazio a Kehrer e Bernat sulle fasce.