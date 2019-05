Le probabili formazioni di Benevento-Cittadella - In palio la finale play-off

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Cristian Bucchi

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Ancora novanta minuti e si saprà il nome della prima finalista dei play-off di Serie B, che uscirà fuori dalla sfida di stasera al "Vigorito" tra Benevento e Cittadella. I sanniti, oltre al fattore casa, possono contare su un buon margine di vantaggio, avendo vinto la gara d'andata per 2-1 e avendo una classifica migliore rispetto ai veneti che permetterebbe l'accesso alla finale anche in caso di sconfitta con analogo risultato dell'andata. Il Cittadella si giocherà invece il tutto per tutto, per provare l'assalto alla promozione sfumata già diverse volte. Ad arbitrare la gara ci penserà il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Rosa quasi al completo per Bucchi, che deve rinunciare soltanto allo squalificato Armenteros, espulso nella gara d'andata. Spazio ancora al 4-3-3 con una sola novità rispetto al match d'andata: davanti a Montipò, confermata la linea a quattro composta da Maggio, Volta, Caldirola e Letizia; in mediana ci saranno ancora Tello, Viola e Bandinelli; in avanti tridente composto da Insigne, Coda e Buonaiuto.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Un solo indisponibile anche per i veneti, che perdono lo squalificato Proia, anch'egli espulso nella gara del Tombolato. Mister Venturato riproporrà ancora una volta il consolidato 4-3-1-2, con poche novità. In difesa Cancellotti prenderà il posto di Rizzo sulla corsia di destra, con Ghiringhelli che verrà invece dirottato a sinistra, mentre in mezzo ci saranno ancora Frare e Adorni. In mediana ci sarà Siega dal primo minuto a completare il reparto accanto a Iori e Branca. In avanti, infine, confermato Schenetti alle spalle di Moncini-Finotto.

Probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Insigne, Coda, Buonaiuto. A disp.: Gori, Zagari, Del Pinto, Antei, Di Chiara, Gyamfi, Tuia, Costa, Improta, Vokic, Crisetig, Asencio, Ricci. All.: Cristian Bucchi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Adorni, Frare, Ghiringhelli; Siega, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. A disp.: Maniero, Benedetti, Rizzo, Parodi, Drudi, Camigliano, Pasa, Maniero, Bussaglia, Panico, Diaw, Scappini. All.: Roberto Venturato.