Le probabili formazioni di Benin-Senegal - Niang dal 1'

Continua la fase ad eliminazione della Coppa d'Africa. Adesso spazio ai quarti di finale dopo che agli ottavi non sono mancate le sorprese (come ad esempio l'eliminazione dell'Egitto di Salah). Una delle sorprese è sicuramente il Benin che adesso dovrà affrontare il Senegal, quest'ultimi vittoriosi per 1-0 contro l'Uganda. Il Benin, invece, arriva ai quarti senza aver vinto una partita: tre pareggi nella fase ad eliminazione diretta, pari alla fine dei tempi regolamentari contro il Marocco. Chi passa affronterà in semifinale la vincente della sfida tra Madagascar e Tunisia. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.00 a El Cairo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

COME ARRIVA IL BENIN - Una delle maggiori sorprese dell'intera competizione, ai quarti senza vincere, ma adesso bisogna far sul serio se si vuole passare alle semifinali. Il Benin recupera Mounié che aveva saltato gli ottavi per squalifica. Si va verso il 5-4-1 con Sessegnon in mediana e Mounié centravanti.

COME ARRIVA IL SENEGAL - Con Mané in grande spolvero per i senegalesi l'obiettivo Coppa d'Afirca è credibile. Tra magie ed errori, il Senegal punta a superare il Benin dopo aver vinto contro l'Uganda. Sarà 4-2-3-1 per Cissé con Niang centravanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BENIN (5-4-1): Allagbe; Mama, Kiki, Adilehou, Verdon, Imorou; Poté, Adeoti, Sessegnon, Soukou; Mounie. C.T.: Dussuyer.

SENEGAL (4-2-3-1): Gomis; Gassama, Koulibaly, Kouyaté, Sabaly; Gueye, Ndiaye; Mané, Saivet, Sarr; Niang. C.T.: Cissé.