Le probabili formazioni di Bologna-Frosinone - Felsinei a caccia di punti

Sfida calda al Dall'Ara tra Bologna e Frosinone. Ad oggi entrambe le formazioni sarebbero retrocesse in Serie B. Dunque, quello di domenica alle 15 è già qualcosa che si avvicina ad uno spareggio. I felsinei sono reduci dal pareggio contro la SPAL, invece i ciociari hanno perso pesantemente in casa contro l'Atalanta. In nessuno dei tre precedenti di Serie A tra Bologna e Frosinone entrambe le squadre sono andate a segno: nelle tre sfide sono stati realizzati solo due gol. Su sei partite di Serie B e una di A le due squadre hanno infatti raccolto tre vittorie a testa e tre pareggi. All'andata è finita sul risultato di 0-0. L'arbitro è Banti della sezione di Livorno.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il Bologna non vince in Serie A da 13 partite. Per i rossoblu è la striscia negativa più lunga, in un singolo campionato, dal febbraio 1979. La squadra di Inzaghi non segna in casa in Serie A da novembre. Tre punti nelle ultime cinque gare (tre pareggi). Sarà 4-3-3 per i felsinei con tridente leggero in attacco: Sansone, Palacio e Orsolini andranno all'assalto del Frosinone. In mediana confermato Soriano.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Il Frosinone ha vinto una sola delle 20 partite in questo campionato, conquistando 10 punti, cinque in meno dell'unico altro precedente in Serie A, quando i gialloblù vinsero quattro partite a questo punto del torneo. Sarà 3-5-2 per Baroni con Ciano e Pinamonti in attacco. In campo, in mediana, i nuovi acquisti Viviani e Valzania. Out Paganini, Dionisi, Ariaudo e Zampano.

BOLOGNA (4-3-3) Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Palacio, Orsolini. A disposizione: Da Costa, Santurro, Nagy, Krejci, Gonzalez, Dzemaili, Mbaye, Paz, Dijks, Donsah, Svanberg, Santander, Destro, Falcinelli, Okwonkwo. Allenatore: Inzaghi.

FROSINONE (3-5-2) Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Ghiglione, Chibsah, Viviani, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti. A disposizione: Iacobucci, Ariaudo, Krajnc, Crisetig, Maiello, Cassata, Sammarco, Perica, Gori, Besea, Ciofani. Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Banti della sezione di Livorno