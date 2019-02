Le probabili formazioni di Brescia-Crotone - Capolista a caccia dei 3 punti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio in extremis contro il Palermo, la capolista Brescia affronta il Crotone e spera di allungare sulla rivale che effettuerà un turno di riposo. Grande attesa al Rigamonti per la sfida con i lombardi a caccia di punti pesanti. Anche i calabresi, però, non posso fallire: sconfitta in casa contro il Pescara nel turno precedente, il calendario li metterà a confronto, dopo il Brescia, anche contro il Palermo. Servono punti per rilanciarsi in classifica. Il Brescia ha sempre segnato finora nelle 8 sfide disputate in casa contro il Crotone, dove è nettamente in vantaggio con 6 vittorie contro una dei calabresi e 1 pareggio a chiudere il bilancio. Sono 21 le reti complessive messe a segno dalle “rondinelle” nelle partite prese in esame. Da ricordare che Brescia-Crotone 5-0 del 30 dicembre 2012 rappresenta una delle due massime sconfitte calabresi in Serie B, preceduta dallo 0-5 subito a Torino dalla Juventus, il 17 febbraio 2007. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Ros della sezione di Pordenone.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare per Corini. In casa la squadra lombarda è imbattuta: otto vittorie e tre pareggi con 27 gol realizzati. In dubbio Martella e Mateju. Squalificato Torregrossa, recuperato Donnarumma che sarà titolare con Morosini. Si ferma Rodriguez per affaticamento muscolare.

COME ARRIVA IL CROTONE - Tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Deficitario il rendimento in trasferta con due vittorie, un pareggio e ben otto sconfitte (tre nelle ultime cinque gare). Rohden rientra dalla squalifica e torna titolare. Agli infortunati di lungo corso Nalini (che potrebbe rientrare la prossima settimana) e Tripicchio si è aggiunto Tripaldelli ancora alle prese con l’infuenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-1-2) Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Semprini; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Donnarumma, Morosini. A disposizione: Andrenacci, Lancini, Martinelli, Cistana, Tremolada, Dessena, Martella, Cortesi. Allenatore: Corini

CROTONE (3-5-2) Cordaz; Vaisanen, Spolli, Golemic; Sampirisi, Rohden, Benali, Barberis, Milic; Simy, Pettinari. A disposizione: Festa, Valietti, Cuomo, Curado, Marchizza, Zanellato, Gomelt, Molina. Firenze, Kargbo, Mraz, Machach. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Ros della sezione di Pordenone.