Le probabili formazioni di Brescia-Spezia - Donnarumma parte dall'inizio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sfida, quella tra Brescia e Spezia, che vede di fronte due tra le squadre più in forma del campionato cadetto. L’obiettivo, dichiarato o meno, è quello di strappare un pass quantomeno per accedere ai playoff per la promozione in Serie A. I liguri hanno perso soltanto una volta nelle ultime nove partite, inanellando ben 9 risultati utili consecutivi. Un bottino interessante che, però, necessita al momento di una vittoria dopo gli ultimi due pareggi contro Lecce e Venezia. Dall’altra parte le rondinelle viaggiano ormai a vele spiegate con due sole lunghezze di distanza dal Palermo capolista. Una sola sconfitta nelle ultime 16 partite e ben 7 risultati utili consecutivi, con cinque vittorie all’attivo. Rendimento che, ovviamente, ha fatto le fortune del Brescia che ora proverà a dare continuità ai successi dopo la vittoria contro il Perugia.

COME ARRIVA IL BRESCIA - “Lo Spezia è un buon gruppo, ben allenato, che gioca molto sfruttando le fasce e le catene esterne. Lo sappiamo e dovremo stare attenti, ma al tempo stesso creare occasioni che possano darci un vantaggio”, queste le parole del tecnico Corini in conferenza stampa. Spazio dunque al 4-3-1-2 con la coppa d’attacco composta da Torregrossa e Donnarumma, mentre sulla trequarti agirà Spalek.

COME ARRIVA LO SPEZIA - “Per noi la sfida contro il Brescia sarà un ulteriore esame, perché affronteremo una formazione imbattuta tra le mura amiche, che sta vivendo un ottimo momento, forte sia nelle individualità che nell'organizzazione di gioco, quindi dovremo stare attenti ad ogni più piccolo dettaglio”, queste le dichiarazioni del mister Marino alla vigilia. Liguri che scenderanno in campo con un 4-2-3-1 con la trequarti formata da Okereke Gyasi e Bidaoui, mentre la punta centrale sarà Galabinov.

Le probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Romagnoli, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. A disposizione: Bastianello, Lancini, Gastaldello, Tremolada, Ndoj, Morosini. Allenatore: Eugenio Corini.

Spezia (4-2-3-1): Lamanna; De Col, Terzi, Giani, Augello; Bartolomei, Mora; Okereke, Gyasi, Bidaou; Galabinov. A disposizione: Manfredini, Barone, Vignali, Crivello,De Francesco, Bastoni, Acampora, Pierini, Mastinu, Gudjohnsen. Allenatore: Pasquale Marino.