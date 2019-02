Le probabili formazioni di Cittadella-Lecce - Assente Iori, ritorna Adorni

Fischio d'inizio oggi pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Otto punti di differenza, ma stesso obiettivo per Cittadella e Lecce. Questa 25^a giornata sarà molto importante per entrambe le squadre: la vittoria potrebbe far fare un bel salto di qualità, soprattutto in chiave playoff. I padroni di casa arrivano da un momento negativo, con tre sconfitte consecutive: serve una svolta per poter riportare in alto il morale. I giallorossi sono in serie positiva da sei turni, un altro successo rilancerebbe ancor di più la squadra di Liverani in classifica.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Cosenza, Spezia e Benevento. Tre sconfitte consecutive che possono pesare in chiave playoff per gli uomini di Venturato. In più si aggiunge anche il problema gol, da non sottovalutare. Qualche buona notizia c'è, rientra Adorni dopo la squalifica. Ma oltre a Rizzo e Scappini il tecnico dei veneti dovrà fare a meno anche di Iori. Solito 4-3-1-2 con Paleari tra i pali e la difesa composta da Ghiringhelli, Frare, Adorni e Benedetti. Pasa andrà in cabina di regia, con Settembrini e Branca a supporto. Il tecnico dei veneti, visto il doppio impegno, potrebbe compiere qualche scelta dell'ultimo istante proprio in mediana, con l'inserimento di Proia. Schenetti si muoverà tra le linee, con Moncini e Finotto a comporre il pacchetto offensivo.

COME ARRIVA IL LECCE - Tre pareggi e tre vittorie nelle ultime sei partite giocate, l'ultimo stop risale alla sfida contro il Brescia. Notizie positive anche per quanto riguarda l'attacco, visto che nelle ultime 19 partite il Lecce è andato in gol in 18 gare. Mister Liverani dovrebbe schierare un modulo a specchio, con Vigorito tra i pali e la difesa composta da Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni. Petriccione e Mancosu andranno a supporto di Tachtsidis, con Falco dietro le punte. In attacco spazio a La Mantia e Palombi. Anche in casa giallorossa ci potrebbe essere qualche novità dell'ultimo momento, in vista della sfida contro il Verona.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Settembrini, Pasa, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto.

A disposizione: Maniero, Parodi, Camigliano, Drudi, Cancellotti, Siega, Proia, Maniero, Bussaglia, Panico, Diaw.

Allenatore: Roberto Venturato

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco; La Mantia, Palombi.

A disposizione: Bleve, Riccardi, Cosenza, Arrigoni, Tumminello, Haye, Marino, Saraniti, Felici, Fiamozzi, Milli, Pierno, Mayer.

Allenatore: Fabio Liverani