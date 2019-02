Le probabili formazioni di Cremonese-Ascoli - Due dubbi per Rastelli

Fischio d'inizio oggi pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Due punti di distanza in classifica ed una salvezza che va ancora conquistata, nonostante adesso entrambe si ritrovino attualmente fuori dalla zona retrocessione. Cremonese ed Ascoli si giocano oggi uno scontro diretto che potrebbe racchiudere le principali emozioni del pomeriggio di Serie B. Calcio d’inizio alle ore 15 al Zini, affidato al signor Luigi Nasca della sezione di Bari.

COME ARRIVA LA CREMONESE -I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-0 in casa del Cosenza e non vincono da tre partite. L'ultimo successo, in casa contro il Palermo, risale al 26 gennaio scorso. Rastelli costretto a fare a meno di Strizzolo e Terranova, entrambi squalificati, oltre agli infortunati Radunovic e Castrovilli. Due i dubbi di formazione, con Migliore e Longo in vantaggio su Migliore e Carretta, rispettivamente in difesa e attacco.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Gli ospiti, dopo aver riposato due turni fa, hanno perso in casa contro la Salernitana nell'ultimo match disputato. Il tecnico Vivarini dovrà fare a meno degli squalificati Padella e Ganz oltre agli infortunati Ardemagni e Lanni. In mediana torna Troiano e con lui dovrebbero esserci Addae e Cavion.

Probabili formazioni

Cremonese (4-4-2): Ravaglia; Mogos, Claiton, Caracciolo, Migliore; Strefezza, Castagnetti, Arini, Soddimo; Piccolo, Longo. All.: Rastelli.

Ascoli (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia; Addae, Troiano, Cavion; Ninkovic; Ciciretti, Rosseti. All.: Vivarini.