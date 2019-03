Le probabili formazioni di Cremonese-Benevento - Obbligo vittoria per entrambe

Calcio d'inizio ore 15. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Massimo Rastelli

Questo pomeriggio allo "Zini" andrà in scena una delle gare più interessanti della ventottesima giornata del campionato cadetto, quella tra Cremonese e Benevento. Entrambe le compagini vengono da una sconfitta (ma gli uomini di Rastelli hanno osservato un turno di riposo la scorsa settimana) e in casa grigiorossa si respira aria pesante, col tecnico che è finito sulla graticola. La compagine lombarda, infatti, ha totalizzato appena un punto nelle ultime cinque gare e non vince addirittura dallo scorso 26 gennaio. I sanniti, invece, dopo il ko di Livorno sono scesi al sesto posto, pur con una gara in meno, e necessitano di tornare alla vittoria per riportarsi tra le prime, specialmente dopo i risultati positivi di ieri delle dirette concorrenti. Dirigerà l'incontro il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

COME ARRIVA LA CREMONESE - In casa grigiorossa mister Rastelli deve fare ancora a meno degli infortunati Montalto, Longo e Radunovic, ma può contare sul rientro dalla squalifica di Terranova, che tornerà a guidare il pacchetto arretrato accanto a Claiton, con Mogos e Migliore sulle corsie laterali, in porta tornerà Ravaglia al posto di Agazzi. A centrocampo i confermati Strefezza, Castagnetti, Arini e Soddimo, mentre in attacco ci saranno Piccolo e Strizzolo.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Mister Bucchi dovrà rinunciare agli squalificati Volta e Maggio, ma va verso la conferma dell'ormai collaudato 3-5-2. Davanti a Montipò ci sarà il trio composto da Tuia, Antei e Caldirola. Possibili novità a centrocampo, dove Buonaiuto e Bandinelli potrebbero tirare il fiato e lasciare il posto a Tello e Viola accanto a Crisetig, con Improta e Letizia sulle corsie laterali. In avanti confermato il tandem Coda-Insigne.

Probabili formazioni

Cremonese (4-4-2): Ravaglia; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Strefezza, Castagnetti, Arini, Soddimo; Piccolo, Strizzolo. A disp.: Agazzi, Boultam, Caracciolo, Carretta, Croce, Del Fabro, Emmers, Mbaye, Renzetti, Rondanini, Volpe. All.: Massimo Rastelli.

Benevento (3-5-2): Montipò;Tuia, Antei, Caldirola; Letizia, Tello, Crisetig, Viola, Improta; Coda, Insigne. A disp.: Gori, Zagari, Gyamfi, Costa, Di Chiara, Bandinelli, Del Pinto, Vokic, Goddard, Buonaiuto, Ricci, Armenteros, Asencio. All.: Cristian Bucchi.