Le probabili formazioni di Debrecen-Torino - Out Falque, Rincon dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il più è ormai fatto ma attenzione a non sottovalutare l'impegno, il Torino si affaccia al ritorno dei quarti di finale per la qualificazione in Europa League forte del 3-0 dell'andata. Al Moccagatta di Alessandria stritolato il Debrecen che ha veramente poche opportunità per mettere in difficoltà la formazione granata. Una squadra rodata, che si conosce e che non ha alterato lo zoccolo duro della super passata stagione. Ci si gioca l'opportunità di qualificarsi in semifinale probabilmente contro i biellorussi del Soligorsk che all'andata hanno avuto le meglio sull'Esbjerg per 2-0. Al Nagyerdei Stadion sarà partita vera contro un Debrecen che non sta attraversando un ottimo momento di forma, la formazione ungherese infatti non vince in casa da quasi un mese dopo il 3-0 contro il Kukesi nel turno precedente. Walter Mazzarri tiene alta l'asticella della concentrazione dei propri uomini partendo da Andrea Belotti, il Gallo ha cominciato benissimo la sua avventura in Europa League sbloccando il match dell'andata su calcio di rigore. Soprattutto dalle sue reti verte il futuro di un Torino che vuole sempre migliorarsi attraverso i risultati e con una compattezza di gruppo inalterata. Vincere per passare il turno, vincere per rendersi ancora protagonisti in campo europeo.

COME ARRIVA IL DEBRECEN - Gli ungheresi si giocano il tutto per tutto davanti al proprio pubblico, li attende un'impresa titanica ma il calcio d'agosto ha sempre regalato delle sorprese. Sarà 4-4-2 il modulo scelto per la sfida di ritorno contro il Torino con l'ex Genoa Toszer a guidare la manovra al fianco di Haris mentre avranno un ruolo fondamentale Mark Szecsi e Kevin Varga, i due esterni di gamba dovranno rifornire di palloni giocabili le due punte che saranno Trujic e Zsori. Retroguardia arcigna a protezione della porta di Nagy che punta a non subire reti rispetto all'andata, in mezzo ci sarà Szatmari con Pavkovics mentre lungo le corsie laterali ci saranno Kinyik e Ferenczi.

COME ARRIVA IL TORINO - Tante assenze ma un ritorno importante per Walter Mazzarri, per la sfida di ritorno contro il Debrecen ci sarà Tomas Rincon. El General partirà sicuramente dal primo minuto complice anche l'assenza di Iago Falqué, il venezuelano tornerà a battagliare in mezzo al campo al fianco di Meité con l'avanzamento di Daniele Baselli. Il centrocampista ex Atalanta si muoverà da trequartista, ruolo non nuovo per lui, al fianco di Berenguer alle spalle di Andrea Belotti. Rimane in panchina invece Simone Zaza che all'andata è andato in gol per chiudere definitivamente i conti mentre non è da sottovalutare l'eventuale impiego a gara in corso del giovane Millico. In difesa nessuna novità, assente il brasiliano Lyanco insieme a Djidji mentre partirà titolare Bremer a completare il trio arretrato con Nkoulou e Armando Izzo, entrambi ormai insostituibili per Walter Mazzarri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

DEBRECEN (4-4-2): Nagy; Kinyik, Szatmari, Pavkovics, Ferenczi; Szecsi, Haris, Toszer, Varga; Trujic, Zsori. Allenatore: András Herczeg.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.