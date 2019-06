Le probabili formazioni di Ecuador-Giappone - Okazaki sugli scudi

Fischio d'inizio alle ore 01.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Partita da dentro o fuori per Ecuador e Giappone, che stasera dovranno portare a casa una vittoria per centrale il passaggio al turno successivo. Una partita vibrante tra due squadre quadrate in un match senza ritorno. Nel gruppo C da tenere d'occhio anche l'altro match che vedrà opposte Uruguay e Cile.

COME ARRIVA L'ECUADOR - L'Ecuador arriva dalle due sconfitte contro Uruguay e Cile. Per questa partita pronto il 4-4-1-1 con Valencia unica punta. Una formazione compatta con Orejuela e Mendez Carabali a dare equilibrio in mezzo al campo.

COME ARRIVA IL GIAPPONE - Giappone che arriva dall'ottimo pareggio contro la Celeste. I nipponici dovrebbero schierarsi con il più classico dei 4-4-2. Titolare Miyoshi, autore di una bella doppietta contro l'Uruguay. In avanti la coppia formata da Okazaki e Abe. L'esperto Kawashima tra i pali.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ECUADOR (4-4-1-1) - Dominguez; Velasco, Arreaga, Arboleda, Ramirez; Gruezo, Mena Delgado, Orejuela, Mendez Carabali; Ibarra Mina; Valencia. All.Gomez

GIAPPONE (4-4-2) - Kawashima; Iwata, Ueda, Tomiyasu, Sugioka; Miyoshi, Shibasaki, Itakura, Nakajima; Okazaki, Abe. All. Moriyasu.