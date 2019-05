Le probabili formazioni di Ecuador-Italia U20 - Obiettivo ottavi per gli Azzurri

Fischio d'inizio alle 18. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

L'Italia si affaccia al secondo turno della fase a gironi del Mondiale Under 20 con un carico di fiducia e ambizioni rinvigorito dal successo all'esordio sul Messico. La sfida di questa sera contro l'Ecuador può già valere gli ottavi di finale: tre punti garantirebbero il pass qualificazione con una giornata d'anticipo. Molto dipenderebbe anche dall'altra gara del girone: con un pari (sempre contestuale ad una vittoria degli Azzurri), sarebbe primo posto aritmetico. Discorso vetta che sarebbe invece rimandato agli ultimi novanta minuti in caso di risultato favorevole al Tricolor o al Giappone. A Bydgoszcz, città di trecentosessantamila abitanti nella Polonia nordoccidentale, la banda di Nicolato proverà ad aver ragione dei sudamericani, fermati sull'uno a uno al debutto contro il Giappone. Nelle fila degli ecuadoriani brilla la stella di Moises Ramirez, portiere diciottenne della Real Sociedad B e inserito dal sito ufficiale della FIFA nel novero dei pesi massimi della competizione. Natio di Guayaquil, si è messo in mostra al Sudamericano Sub20 collezionando cinque clean sheet e contribuendo in maniera decisiva alla conquista del titolo, il primo nella storia della sua selezione.

COME ARRIVA L'ECUADOR - Porozo e Mina partono in pole per la linea a quattro a protezione di Moises Ramirez. Capitan Espinoza e Palacios laterali bassi, mentre Cifuentes è candidato autorevole per un posto in mediana accanto ad Alcivar. Rezabala trait d'union sulla trequarti, con il rifornimento di Alvarado e Plata sulle corsie. Il riferimento centrale sarà presumibilmente Campana.

COME ARRIVA L'ITALIA - "Questi ragazzi danno tutto e sanno come indossare la maglia dell'Italia", aveva sentenziato nell'immediato post-gara contro il Messico Paolo Nicolato. Soddisfazione che dovrebbe riflettersi sulle scelte del c.t., orientato a confermare in toto l'undici sceso in campo quattro giorni fa a Gdynia. Ranieri, autore del gol-vittoria sul Tricolor, potrebbe agire ancora al fianco di Del Prato e Gabbia. Bellanova e Tripaldelli esterni a tutta fascia, con Frattesi e Pellegrini a fare da schermo alla regia di Esposito. In attacco con Pinamonti dovrebbe esserci ancora Scamacca, apparso in grande forma all'esordio nonostante l'errore in compartecipazione con Plizzari sul momentaneo pari degli avversari.

Ecco le probabili formazioni:

ECUADOR (4-2-3-1): Ramirez; Espinoza, Porozo, Mina, Palacios; Cifuentes, Alcivar; Plata, Rezabala, Alvarado; Campana. A disposizione: Bellolio, Lara, Castillo, Loor, Vallecilla, Arce, Estupinan, Plaza, Segura. Allenatore: Jorge Célico.

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti. A disposizione: Carnesecchi, Loria, Candela, Buongiorno, Colpani, Alberico, Capone, Olivieri. Allenatore: Paolo Nicolato.