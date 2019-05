Le probabili formazioni di Empoli-Torino - Out Krunic nella rifinitura

Empoli-Torino alle 15.00. Su TMW la cronaca testuale, le parole dei protagonisti e le pagelle

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non esistono mezze misure. Tutto o niente, carne o pesce. Empoli-Torino di oggi alle 15.00 sarà una partita spartiacque, un punto di non ritorno. Si giocheranno tutto in 90 minuti: perdere per gli azzurri sarebbe sinonimo di retrocessione, per i granata invece suonerebbe come un addio al sogno di giocare in Europa il prossimo anno. I toscani, grazie a due successi consecutivi, hanno riaperto la lotta salvezza. Sono terzultimi in classifica a 35 punti, a -3 dal Parma e a -2 dal Genoa, che ieri ha pareggiato contro Cagliari. Il Torino è 7° a quota 60, con il Milan a 62 e la Roma a 63 (con una partita in più). All'andata finì 3-0 per i ragazzi di Mazzarri, ma il bilancio dei confronti totali pende dalla parte dell'Empoli (12 vittorie contro 9 con 12 pareggi). Arbitrerà il sig. Mazzoleni con Orsato al Var.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Nelle ultime due uscite, contro Fiorentina (1-0) e Sampdoria (2-1), sono arrivati sei punti che hanno ridato nuova linfa alle speranze salvezza del club toscano, che con un risultato positivo oggi potrà superare il Genoa, fermato ieri in casa dal Cagliari (1-1). "Se vinciamo le prossime due siamo salvi", ha dichiarato il tecnico Andreazzoli, che ieri ha aperto la seduta d'allenamento ai tifosi per sentire il loro affetto. Nella rifinitura si è fermato Krunic, possibile quindi l'utilizzo di Acquah dal 1'. In attacco Caputo sta recuperando da una contusione al piede, ma con ogni probabilità, vista l'importanza della sfida, stringerà i denti per far coppia con Farias. Pajac sarà confermato come trequartista del 4-3-1-2. Infortunati La Gumina, Antonelli e Diks.

COME ARRIVA IL TORINO - Imbattuto dal 16 marzo e reduce da una super rimonta col Sassuolo, il Torino va a caccia di gettoni pesanti per rimanere in corsa per l'Europa League. La Roma, ieri in campo col Sassuolo (0-0), è a +3, mentre il Milan è a +2. "È una finale, dobbiamo sentire il calore dei nostri tifosi che verranno in trasferta" ha annunciato ieri Mazzarri. Nel suo 3-5-2 c'è soltanto un grande dubbio, quello che riguarda l'attacco: Falque e Berenguer si giocano un posto accanto a capitan Belotti, con Zaza che almeno inizialmente dovrebbe partire dalla panchina. Per il resto formazione tipo con De Silvestri e Aina sugli esterni e Izzo, N'Koulou e Moretti dietro. Non convocato Ansaldi, out anche Djidji e Parigini.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco, Di Lorenzo; Traorè, Bennacer, Acquah; Pajac; Farias, Caputo.

A disposizione: Provedel, Perucchini, Pasqual, Rasmussen, Nicolaou, Maietta, Ucan, Capezzi, Brighi, Oberlin. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Aina; Berenguer, Belotti.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Meitè, Damascan, Zaza, Millico, Falque. Allenatore: Walter Mazzarri