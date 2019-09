Le probabili formazioni di Finlandia-Italia - Mancio ne cambia almeno 3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Viatico importante, senonché fondamentale per l'Italia di Roberto Mancini. In caso di vittoria la qualificazione sarebbe oramai data per assodata, con un pareggio basterebbe vincere contro Armenia e Liechtenstein. Meglio non fare questi calcoli, perché la necessità è quella di vincere, anche in vista del sorteggio mondiale.

COME ARRIVA LA FINLANDIA - Gli avversari degli azzurri sono in grande forma, sebbene - come a Parma - il tecnico Kanerva possa pensare di cambiare la retroguardia, giocando a tre. Più probabile però il 4-4-2, con con Kouko inserito in mediana al posto del capitano Sparv (possibile ballottaggio con Schuller) mentre Pukki si prende il suo posto da centravanti: ballottaggio tra Jenssen e Tuominen.

COME ARRIVA L’ITALIA - Tanti dubbi di formazione per Roberto Mancini, alle prese con almeno tre cambi nell'undici titolare. Florenzi può essere sostituito da Izzo, provato ieri nella linea a quattro con Romagnoli, Bonucci e Emerson Palmieri. Poi Verratti, squalificato, verrà sostituito da Sensi. L'incursore, al posto di Barella, dovrebbe essere Pellegrini. Dubbi in attacco: possibile un cambio, ma per ora Mancini potrebbe riproporre il tridente con Belotti centrale, Chiesa e Bernardeschi ai lati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FINLANDIA (4-4-2): Hraecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Kouko, Kamara, Soiri; Tuominen, Pukki.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.