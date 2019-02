Le probabili formazioni di Frosinone-Roma - Cambio modulo per Di Fra

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I numeri non mentono mai. Ma nel calcio i valori spesso si azzerano quando si scende in campo. Davide contro Golia? Non possiamo saperlo, ma Frosinone-Roma sarà un match tutto da seguire. I padroni di casa hanno bisogno di punti salvezza, anche perché il Bologna sembra aver trovato un altro spirito dopo l'arrivo di Mihajlovic. I giallorossi sono in serie positiva da sette giornate (ultima sconfitta contro la Juventus): in questo 2019 è arrivata soltanto la batosta in Coppa Italia contro la Fiorentina, ma il quarto posto è un obiettivo più che realizzabile. Bisogna vincere, anche per arrivare alle prossime due gare con maggiore consapevolezza: tra derby e Champions League i capitolini, per non distrarsi, devono pensare al presente.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Bisogna assolutamente vincere. La squadra di Baroni ha bisogno dei tre punti, soprattutto tra le mura amiche. In questo campionato i ciociari non hanno ancora vinto, soltanto cinque pareggi e sei sconfitte, con 6 reti messe a segno. Bisogna assolutamente invertire la rotta per poter coltivare le speranze salvezza. Zampano è in dubbio, sulle corsie esterne si ferma anche Paganini. Lo stesso tecnico dei gialloblù ha espresso i vari dubbi, l'allenamento di domani farà chiarezza sui titolari. Sarà comunque 3-5-2, con Sportiello tra i pali e la difesa a tre composta da Goldaniga, Salamon e Capuano. Zampano e Beghetto sulle corsie esterne, con Chibsah, Maiello e Cassata in mezzo al campo. In attacco si va verso la conferma di Ciofani e Ciano, i quali cercheranno di scardinare la difesa giallorossa.

COME ARRIVA LA ROMA - Sette partite senza sconfitte, un quarto posto alla portata e il derby alle porte. Per non parlare della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League. I giallorossi entrano in un momento davvero delicato, dunque è necessario ottenere il massimo risultato, possibilmente con il minimo sforzo. Non ci sarà turnover, ma probabilmente Di Francesco, come anticipato in conferenza, potrebbe giocare a specchio con il Frosinone. In porta Olsen, difesa a tre formata da Manolas, Fazio e Juan Jesus. Proprio per questo motivo Zaniolo potrebbe riposare, mentre De Rossi è il candidato numero uno per ruolo di mediano. In caso di centrocampo a cinque Pellegrini e Cristante andranno a supporto del numero 16, con Kolarov sulla corsia sinistra. Triplo dubbio per quanto riguarda la fascia opposta: El Shaarawy, al momento, è favorito su Perotti e Kluivert. In attacco pronto Edin Dzeko, con Pastore a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani.

A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Krajnc, Molinaro, Brighenti, Sammarco, Viviani, Valzania, Gori, Trotta, Pinamonti, Verde.

Allenatore: Marco Baroni

ROMA (3-5-2): Olsen; Manolas, Fazio, Juan Jesus; El Shaarawy, Pellegrini, De Rossi, Cristante, Kolarov; Pastore, Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Marcano, Santon, Florenzi, Coric, Zaniolo, Nzonzi, Perotti, Kluivert.

Allenatore: Eusebio Di Francesco