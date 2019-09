Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta: Ilicic e Gomez dietro Zapata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Poche ore ormai al terzo turno di Serie A, il primo dopo la pausa per le Nazionali che ha sorriso due volte all'Italia di Roberto Mancini. Con un occhio alle coppe, che inizieranno proprio la prossima settimana; di seguito, le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI GENOA: Ghiglione e Barreca sulle corsie laterali, mentre in attacco rischia Kouamé, tornato solo ieri dalla trasferta con la Nazionale Under 23 della Costa d'Avorio. Certo di una maglia Pinamonti, restato a secco nell'ultima gara dell'Italia Under 21, mentre in difesa stringe i denti Romero, tornato ad allenarsi in gruppo solo ieri.

QUI ATALANTA: trio di attaccanti in condizione imperfette dopo il rientro tardivo dalle Nazionali. Alla fine dovrebbe spuntarla Zapata, ancora punto di riferimento per la fase offensiva, con Ilicic e Gomez alle sue spalle. In difesa salta Toloi, che ha rimediato un problema muscolare nell'allenamento di giovedì: al suo posto potrebbe essere Kjaer.