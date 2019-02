Le probabili formazioni di Genoa-Lazio - Inzaghi nei guai

Fischio d'inizio domani alle 15.00. Su TMW la diretta testuale, le pagelle e le parole dei protagonisti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neanche il tempo di digerire la sconfitta contro il Siviglia di giovedì sera (0-1) che per la Lazio è già ora di campionato. Domenica alle 15.00 i biancocelesti - reduci da 2 vittorie consecutive in A - saranno di scena al 'Ferraris' contro il Genoa per continuare la corsa verso la Champions. Trasferta ostica questa per gli uomini di Inzaghi, che devono fare i conti con un numero esagerato di infortuni e con una tradizione negativa in Liguria contro il Grifone (32 sconfitte in 58 incontri). I rossoblù vengono da 3 risultati utili consecutivi, ma in casa hanno vinto soltanto una delle ultime nove gare giocate. Statistica interessante poi quella che riguarda Immobile, che dovrebbe aver recuperato dall'elongazione ai flessori della coscia sinistra: l'attaccante della Nazionale ha segnato sette gol in otto incontri di Serie A contro il Genoa, la sua vittima preferita. Banti sarà l'arbitro, Abisso il Var.

COME ARRIVA IL GENOA - È una squadra in salute quella di Prandelli, la cui ultima sconfitta risale al 21 gennaio (0-2 contro il Milan). Da lì in poi è arrivata una vittoria (a Empoli) e due pareggi consecutivi, che hanno permesso al Genoa di uscire dalla zona calda della classifica (è a +7 dal terzultimo posto). Rispetto al collega Inzaghi, il tecnico rossoblù ha pochi dubbi sugli interpreti del suo 4-3-3. In difesa torna Romero, mentre a centrocampo è ballottaggio Rolon-Bessa, recuperato completamente dopo il problema alla schiena. Davanti il tridente sarà composto da Lazovic, Sanabria e Kouamè. Out Favilli, Hiljemark e Lapadula. Alle 14.15 è prevista la conferenza stampa della vigilia.

COME ARRIVA LA LAZIO - Solo seduta di scarico ieri per i biancocelesti, usciti malamente dall'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Siviglia. Sia per il risultato (0-1) che per gli infortuni, visto che Luis Alberto, Parolo e Bastos hanno dovuto alzare bandiera bianca anzitempo e Radu ha abbandonato l'Olimpico con un ginocchio dolorante. Nel bollettino medico vanno aggiunti anche Wallace, Berisha, Lukaku e Milinkovic: assenti sicuramente a Genova. Inzaghi ha a disposizione soltanto due difensori centrali (Luiz Felipe e Acerbi), dunque le opzioni sono due: adattare Patric come terzo di difesa o scegliere la linea a quattro. In mezzo al campo probabile l'impiego di Badelj come regista, con Cataldi e Leiva interni. Davanti dovrebbe tornare Immobile: Caicedo è favorito su Correa per fargli da spalla. Il tecnico parlerà in conferenza stampa alle 15.15.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Rolon, Radovanovic, Lerager; Lazovic, Sanabria, Kouamé;

A disposizione: Jandrei, Vodisek, Lakicevic, Pereira, Pezzella, Gunter, Sturaro, Mazzitelli, Miguel Veloso, Bessa, Pandev, Dalmonte Allenatore: Cesare Prandelli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Romulo, Leiva, Badelj, Cataldi, Lulic; Immobile, Correa.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Marusic, Bruno Jordao, Durmisi, Pedro Neto, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.