Le probabili formazioni di Juventus-Atlético - Bernardeschi più di Dybala

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Novanta minuti, più l'extra-time e gli eventuali calci di rigore se necessario, per tentare l'impresa. Una sfida che può valere un'intera stagione. Dopo settimane di attesa, la Juventus si appresta a giocarsi allo Stadium il secondo atto dell'ottavo di finale contro l'Atlético Madrid, terribilmente complicatosi nel match d'andata al Wanda Metropolitano. C'è da ribaltare un due a zero che pone i colchoneros in una posizione di netto vantaggio: una missione non impossibile ma certamente complicata, specie contro una formazione tanto votata alla solidità difensiva in una contesa in cui l'attacco dovrà viaggiare a pieno regime. Bianconeri ancora a caccia del primo successo in Champions contro la banda di Simeone: il doppio confronto nella fase a gironi della stagione 2014/2015 si concluse con una vittoria per i rojiblancos a firma Arda Turan e un pari a reti bianche. Per ottenere il pass qualificazione la Vecchia Signora dovrà interrompere un'altra tradizione negativa a tinte gialle e rosse: in tre delle ultime quattro edizioni di CL la Juve si è congedata dalla competizione per mano di squadre spagnole (nello specifico Real Madrid e Barcellona).

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Alex Sandro è squalificato, non arruolabile nemmeno Douglas Costa, che ha avvertito un fastidio nell'allenamento di ieri. Ai box anche Khedira, De Sciglio e Barzagli. Bonucci e Chiellini le certezze al centro della linea, a destra agirà Cancelo, per l'out mancino sale la candidatura di Spinazzola. L'ipotesi 4-3-3 resta al momento la più accreditata: al fianco del vertice basso Pjanic dovrebbero gravitare Emre Can e Matuidi. Rebus Dybala per l'attacco: l'estro e l'esplosività dell'argentino potrebbero indurre Allegri a escluderlo dall'undici titolare per sfruttare le sue caratteristiche a gara in corso. Favorito dunque Bernardeschi, Mandzukic riferimento centrale con Ronaldo a supporto.

COME ARRIVA L'ATLETICO - Sembra svanita l'ansia per Godin: "Sta bene, lo vedo in campo", ha detto alla vigilia Simeone. A meno di capovolgimenti dell'ultim'ora, dunque, l'uruguaiano farà coppia al centro della difesa con il connazionale Giménez, l'altro mattatore dei bianconeri all'andata. Lucas Hernandez e Filipe Luis sono assenti per infortunio, a sinistra verrà adattato Juanfran, con Arias a completare il quadro sul fronte opposto. Out per squalifica Thomas, Rodri in regia con Koke, Lemar e Saul sono in pole per le corsie. Stop forzato per Diego Costa dopo l'ammonizione al Wanda, sarà Morata il partner nel tandem di Griezmann.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Perin, Caceres, Rugani, Bentancur, Nicolussi Caviglia, Dybala, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

ATLETICO (4-4-2): Oblak; Arias, Giménez, Godin, Juanfran; Saul, Rodri, Koke, Lemar; Griezmann, Morata. A disposizione: Adan, Savic, Montero, Vitolo, Mikel Carro, Kalinic, Correa. Allenatore: Diego Simeone.